Governo Meloni oggi si vota sulla legge elettorale | attesa per le divisioni del centrodestra sulle preferenze Nel pomeriggio Cdm | news in diretta

Oggi si vota alla Camera sulla legge elettorale. La maggioranza si prepara a confrontarsi sulle preferenze, con divisioni nel centrodestra. Nel pomeriggio è previsto un Consiglio dei ministri, con aggiornamenti in tempo reale. La riforma elettorale rappresenta il passaggio chiave per l’approvazione definitiva.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni nel giorno in cui si vota per la legge elettorale: alla Camera arriva il momento della verità per la maggioranza, chiamata ad approvare in Aula la riforma elettorale. Attenzione particolare alle preferenze: Lega e FI potrebbero convergere sull'emendamento di FdI. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Come funziona la legge elettorale Stabilicum di Meloni: centrodestra vs campo largo, chi vincerebbe

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