Sei uomini esperti di moda hanno condiviso le loro scelte di shorts per l’estate. Gli stilisti hanno puntato su modelli corti e aderenti, mentre altri preferiscono tagli più larghi e comodi. Tra i materiali più usati ci sono cotone, lino e tessuti tecnici, con colori che spaziano dal neutro al vivace. Le combinazioni variano tra look casual e più curati, con attenzione ai dettagli come tasche e cinture.

Negli ultimi tempi gli shorts sono diventati una delle categorie più sperimentali del guardaroba maschile: stilisti e appassionati di moda hanno abbracciato praticamente ogni taglio e ogni stile possibile. Una varietà che è al tempo stesso liberatoria — dai modelli sartoriali con pinces agli enormi jorts, fino gli shorts cortissimi e più audaci — ma che può anche rendere il momento di vestirsi un po' più complicato. Per aiutarvi a restringere il campo, abbiamo chiesto a un gruppo di uomini esperti di moda maschile di consigliarci il loro paio di shorts ideale, quello che tirano fuori dall'armadio non appena le temperature iniziano a salire. C'è chi scommette sui grandi classici e chi invece preferisce silhouette più contemporanee. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Gli shorts perfetti per l'estate secondo 6 uomini esperti di moda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Affordable Summer Style Upgrades That Make You Look Expensive (Men 40+)

Notizie e thread social correlati

La giuria della moda di Vanity Fair: chi sono i meglio vestiti sul secondo red carpet del Festival di Cannes 2026 secondo i nostri esperti di moda?Durante la seconda serata del Festival di Cannes 2026, la giuria di Vanity Fair ha analizzato le mise degli ospiti sul red carpet.

La giuria della moda di Vanity Fair: chi erano i meglio vestiti sul terzo red carpet del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?La terza serata del Festival di Cannes del 2026 ha visto sfilare sul tappeto rosso numerose celebrità, ciascuna scelta abiti diversi e molto curati...

Temi più discussi: Come indossare i bermuda, il tormentone couture di questa estate; Pantaloncini di jeans, sì anche in città: le idee di stile che fanno la differenza; I pantaloncini sportivi sono il capo facile e funzionale per affrontare il caldo estivo con un tocco cool; Fashion oroscopo: i must-have perfetti per il segno del Leone.

Ciclista in cerca dei pantaloni versatili perfetti reddit

Come scegliere gli shorts? I modelli che donano alle curvyDai bermuda sartoriali agli shorts in lino e denim, la guida ai modelli più chic per creare look equilibrati, freschi e sofisticati in ogni occasione ... iodonna.it

Gli shorts a righe (in saldo a meno di 16 euro) di Caterina Balivo sono il must have (da avere) dell'estateGli shorts sono il capo simbolo dell’estate, quello che più di ogni altro racconta la spensieratezza della bella stagione. Comodi, freschi e molto facili da abbinare, trovano spazio in ogni valigia pe ... elle.com