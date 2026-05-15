La giuria della moda di Vanity Fair | chi erano i meglio vestiti sul terzo red carpet del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?
La terza serata del Festival di Cannes del 2026 ha visto sfilare sul tappeto rosso numerose celebrità, ciascuna scelta abiti diversi e molto curati nei dettagli. La giuria di Vanity Fair ha selezionato i look che si sono distinti per eleganza e originalità, considerando tessuti, tagli e accessori. Tra le star presenti, alcuni hanno optato per abiti lunghi e plissettati, altri per tagli più audaci o dettagli sofisticati. La serata si è conclusa con una lista di look che hanno attirato l’attenzione degli esperti di moda.
Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Virginie Efira In: Saint Laurent e gioielli Cartier L’abito corto resta sempre una scelta audace sulla scalinata del Festival di Cannes, un’audacia che Virginie Efira ha saputo incarnare con brillante naturalezza in occasione della première di Histoire Parallèles, il film di Asghar Farhadi. Questa volta, la scelta è impeccabile: sexy senza essere volgare, sofisticata senza risultare snob, con quell’abito in pizzo metallico firmato Anthony Vaccarello capace di giocare sui contrasti con sottile intelligenza. Le gambe nude ma le maniche lunghe, un’idea di glamour coltivata attraverso un collo alto, accenni d’oro – quello della Palma? – mai pacchiani né troppo scintillanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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