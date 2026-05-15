La giuria della moda di Vanity Fair | chi erano i meglio vestiti sul terzo red carpet del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?

La terza serata del Festival di Cannes del 2026 ha visto sfilare sul tappeto rosso numerose celebrità, ciascuna scelta abiti diversi e molto curati nei dettagli. La giuria di Vanity Fair ha selezionato i look che si sono distinti per eleganza e originalità, considerando tessuti, tagli e accessori. Tra le star presenti, alcuni hanno optato per abiti lunghi e plissettati, altri per tagli più audaci o dettagli sofisticati. La serata si è conclusa con una lista di look che hanno attirato l’attenzione degli esperti di moda.

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