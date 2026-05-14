Durante la seconda serata del Festival di Cannes 2026, la giuria di Vanity Fair ha analizzato le mise degli ospiti sul red carpet. I nostri esperti di moda hanno valutato gli outfit presentati, individuando quelli che si sono distinti per stile e originalità. Sono stati selezionati alcuni look che si sono contraddistinti per l'uso dei colori, dei tessuti e delle linee, senza esprimere giudizi o preferenze personali. La discussione tra i membri della giuria ha portato alla scelta dei look più rilevanti della serata.

Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Gillian Anderson In: gioielli Miu Miu e Chaumet Perché. Gillian Anderson non passa tutti i giorni da Cannes, ma quando succede lascia sempre il segno. L’abito Miu Miu scelto per il red carpet di Teenage Sex and Death at Camp Miasma è un colpo riuscito: classico, ma ravvivato da quel guizzo di ironia lussuosa che appartiene alla maison, richiama insieme un glamour hollywoodiano in versione Colorama e una fantasia molto cannoise di cocktail e feste nelle ville private che circondano la città. Chic senza scivolare nel cliché, grafico senza irrigidirsi, è punteggiato di cristalli che catturano sia la luce dei flash sia quella del sole sulla Croisette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La giuria della moda di Vanity Fair: chi sono i meglio vestiti sul secondo red carpet del Festival di Cannes 2026 secondo i nostri esperti di moda?

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Nel primo giorno del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro look preferiti. x.com

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