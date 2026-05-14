La giuria della moda di Vanity Fair | chi sono i meglio vestiti sul secondo red carpet del Festival di Cannes 2026 secondo i nostri esperti di moda?
Durante la seconda serata del Festival di Cannes 2026, la giuria di Vanity Fair ha analizzato le mise degli ospiti sul red carpet. I nostri esperti di moda hanno valutato gli outfit presentati, individuando quelli che si sono distinti per stile e originalità. Sono stati selezionati alcuni look che si sono contraddistinti per l'uso dei colori, dei tessuti e delle linee, senza esprimere giudizi o preferenze personali. La discussione tra i membri della giuria ha portato alla scelta dei look più rilevanti della serata.
Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Gillian Anderson In: gioielli Miu Miu e Chaumet Perché. Gillian Anderson non passa tutti i giorni da Cannes, ma quando succede lascia sempre il segno. L’abito Miu Miu scelto per il red carpet di Teenage Sex and Death at Camp Miasma è un colpo riuscito: classico, ma ravvivato da quel guizzo di ironia lussuosa che appartiene alla maison, richiama insieme un glamour hollywoodiano in versione Colorama e una fantasia molto cannoise di cocktail e feste nelle ville private che circondano la città. Chic senza scivolare nel cliché, grafico senza irrigidirsi, è punteggiato di cristalli che catturano sia la luce dei flash sia quella del sole sulla Croisette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Demi Moore è tra i grandi protagonisti di questa di questa 79ª edizione del Festival di Cannes non solo per il suo ruolo come membro della giuria della prestigiosa kermesse, ma anche, indubbiamente, per tutto ciò che nel corso degli anni l’ha resa una delle a facebook
Nel primo giorno del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro look preferiti. x.com
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