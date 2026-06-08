Dopo i recenti attacchi missilistici di Teheran nel nord di Israele, si sono intensificati gli scontri tra i due paesi. Nel frattempo, i ribelli Houthi hanno vietato la navigazione a Tel Aviv nel Mar Rosso. Le tensioni tra Israele e Iran continuano a crescere, mentre le ostilità si estendono anche alle rotte marittime. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi di questa decisione.

Sono ripresi gli attacchi incrociati tra Israele e Iran dopo i rinnovati attacchi missilistici di Teheran nel Nord dello Stato ebraico. In risposta, l’Idf ha colpito obiettivi militari sul territorio iraniano, con diverse esplosioni avvertite a Teheran, Tabriz e Isfahan. Azione confermata dalle Guardie Rivoluzionarie in una dichiarazione: «Il regime sionista ha preso di mira alcune zone dell’Iran questa mattina presto, utilizzando missili balistici lanciati dall’aria». Donald Trump aveva chiesto a Benjamin Netanyahu di non reagire all’attacco iraniano e di concedere più tempo alla diplomazia. Teheran minaccia di bloccare anche lo stretto Bab al-Mandab. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Nuovi attacchi tra Israele e Iran, Houthi vietano la navigazione a Tel Aviv nel Mar Rosso

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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