Una petroliera saudita nel Mar Rosso è stata colpita da un ordigno, causando un incendio. L’attacco si è verificato a circa cento chilometri a sud di Al-Shuqaiq, vicino allo Yemen. Si tratta del primo episodio di questo tipo dopo mesi ed è avvenuto in un’area dove due petroliere saudite avevano violato un blocco navale.

Una petroliera in navigazione nel Mar Rosso è stata colpita da un ordigno che ha provocato un incendio. L'aggressione - la prima dopo mesi - è avvenuta cento chilometri a sud di Al-Shuqaiq, non lontano dallo Yemen. L'attacco è stato rivendicato dagli Houthi, che martedì hanno annunciato di volere impedire il passaggio delle navi saudite attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Secondo i miliziani filoiraniani due tanker - Layla e Encelia - sono stati presi di mira con missili e droni: soltanto la seconda risulta però danneggiata. L'equipaggio starebbe cercando di domare il rogo. Ieri il prezzo del barile ha toccato 95 dollari con un aumento del 5 per cento in 24 ore ma si teme che l'attacco faccia salire ulteriormente il costo del petrolio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Attaccate dagli Houthi due petroliere saudite che hanno violato il blocco navale

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Guerra Iran, Dazi Bocciati, Petrolio a 100$

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