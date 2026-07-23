Venerdì 31, dalle 14 alle 18, si terrà uno sciopero degli educatori degli asili comunali, proclamato dalla Uil Fp Milano-Lodi. La protesta arriva dopo settimane di malcontento e coinvolge anche un gruppo di genitori che ha presentato un esposto all’Ispettorato del lavoro e all’Ats. La situazione riguarda le condizioni degli ambienti, definiti “bollenti”, e la gestione degli spazi nei servizi educativi.

Asili comunali bollenti. Dopo settimane di proteste, venerdì 31 scatterà uno sciopero degli educatori dalle 14 alle 18. Lo ha proclamato la Uil Fp Milano-Lodi che insieme al gruppo di genitori riunito nel collettivo «Questa non è una sauna» ha presentato anche un esposto a Ispettorato del lavoro e Ats. «Il Comune si è presentato al tavolo del 17 luglio senza proposte operative concrete per gestire l’emergenza e la situazione negli asili ha raggiunto livelli da allarme rosso con temperature oltre i 35-36 gradi» denuncia la Uil. Il collettivo parla di «tre colpi di calore accertati». Il sindaco Beppe Sala ribatte: «Ci siamo presi un impegno e bisogna accettare che i cambiamenti sono graduali, avessi la bacchetta magica avrei già risolto». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Ilgiornale.it - Gli asili bollenti, scatta lo sciopero. E la Argelati appesa al vincolo Navigli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vertenza degli asili nido comunali. Scatta lo sciopero degli straordinariI lavoratori degli asili nido comunali hanno avviato uno sciopero degli straordinari, chiedendo l’interruzione di queste ore e la fine delle attese...

Negli asili e nidi troppo caldo, i genitori si rifiutano di pagare la retta. La protesta si allarga: scatta lo sciopero delle maestreIn diverse scuole dell'infanzia di Bologna e Milano, i genitori si rifiutano di pagare le rette a causa delle elevate temperature all’interno delle...