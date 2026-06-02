vertenza degli asili nido comunali scatta lo sciopero degli straordinari

I lavoratori degli asili nido comunali hanno avviato uno sciopero degli straordinari, chiedendo l’interruzione di queste ore e la fine delle attese per assunzioni e stabilizzazioni. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le prospettive occupazionali, con manifestazioni che coinvolgono il personale del settore. La decisione di fermarsi si è resa necessaria dopo mesi di richieste inevase e di accumulo di ore di lavoro straordinario non retribuite.

"Basta straordinari, attese assunzioni e stabilizzazioni". Riparte la protesta dei lavoratori degli asili nido comunali. Dal 9 giugno e per trenta giorni le educatrici non effettueranno lavoro straordinario. Ad annunciarlo è la Rsu del Comune con una nota che arriva dopo lo sciopero dei primi di aprile, quando i sindacati chiedevano "la copertura completa dei posti di ruolo fin da subito e la definizione di un percorso certo e rapido di stabilizzazione per tutte le educatrici in possesso dei requisiti, in modo da garantire la continuità del servizio già dal prossimo anno educativo". Nonostante le previsioni contenute nel piano di assunzioni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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