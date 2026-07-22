Negli asili e nidi troppo caldo i genitori si rifiutano di pagare la retta La protesta si allarga | scatta lo sciopero delle maestre

In diverse scuole dell'infanzia di Bologna e Milano, i genitori si rifiutano di pagare le rette a causa delle elevate temperature all’interno delle strutture. La protesta si sta estendendo, portando allo sciopero delle insegnanti. La questione riguarda le condizioni climatiche nelle strutture comunali, con famiglie e educatori che chiedono interventi per migliorare il comfort. La situazione ha generato un aumento delle tensioni tra le parti coinvolte.

Cresce la protesta tanto dei genitori quanto degli educatori per l’emergenza caldo all’interno degli asili e dei nidi comunali di Bologna e Milano. Nel capoluogo emiliano la rivolta è partita dal nido comunale «Vestri» ed è destinata ad allargarsi ad altre strutture, comprese le scuole dell’infanzia che hanno già contattato i promotori dell’iniziativa. Come racconta il Fatto quotidiano, per il momento i genitori hano evitato polemiche pubbliche e proteste rumorose. Hanno però inviato una diffida formale al sindaco Matteo Lepore, all’assessore alla Scuola Daniele Ara e al settore che si occupa del sistema educativo 0-6 anni, chiedendo entro 15 giorni condizioni microclimatiche adeguate in tutti gli spazi frequentati dai bambini. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ASILO TROPPO CALDO, LA PREOCCUPAZIONE DEI GENITORI, IL SINDACO: «LAVORI AD AGOSTO» | 29/06/2026

Notizie e thread social correlati

Rivolta negli asili nido di Bologna, manca l’aria condizionata e i genitori non pagano la retta: diffida inviata a LeporeA Bologna, i genitori dei bambini negli asili nido minacciano di non pagare le rette a causa della mancanza di aria condizionata.

Milano, mercoledì 29 luglio sciopero del personale di nidi e asili. La Uil: “Dal Comune nessuna proposta concreta contro il caldo”Il personale dei nidi e degli asili di Milano ha indetto uno sciopero per mercoledì 29 luglio, protestando contro l'assenza di misure concrete da...

Temi più discussi: Rivolta negli asili nido di Bologna, manca l’aria condizionata e i genitori non pagano la retta: diffida inviata a Lepore; Novara, cantieri negli asili nido: la mappa dei lavori e i costi; Dal 24 giugno i servizi educativi e scolastici comunali 0-6 anni effettueranno un orario ridotto. Le motivazioni dell'Amministrazione; Riapertura iscrizioni nelle Scuole dell’Infanzia, nei Nidi e nelle Sezioni Primavera con posti disponibili.

Uil, troppo caldo negli asili e nei nidi a Milano, sciopero ed esposto(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Sciopero mercoledì pomeriggio nei nidi e nelle scuole materne del Comune di Milano: la UilFp Milano-Lodi ha infatti proclamato per il 29 luglio dalle 14 alle 18 uno sciopero ... msn.com

Rivolta negli asili nido di Bologna, manca l’aria condizionata e i genitori non pagano la retta: diffida inviata a LeporeLa rivolta parte dal nido Vestri: diffida formale al sindaco Lepore per il caldo negli asili. In ballo le rette di giugno e luglio. ilfattoquotidiano.it