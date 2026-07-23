Gli Anelli del Potere | Jamie Campbell Bower sarà Celeborn nella terza stagione della serie Prime Video!

Notizia in breve

Jamie Campbell Bower interpreterà Celeborn nella terza stagione della serie. La conferma è arrivata dopo mesi di voci tra i fan della serie, trasmessa su Prime Video. L’attore farà il suo debutto nel ruolo nel nuovo ciclo di episodi, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o altre informazioni sulla trama. La produzione aveva anticipato l’ingaggio di nuovi interpreti per questa stagione, senza specificare i personaggi.