Gli Anelli del Potere | Jamie Campbell Bower sarà Celeborn nella terza stagione della serie Prime Video!
Jamie Campbell Bower interpreterà Celeborn nella terza stagione della serie. La conferma è arrivata dopo mesi di voci tra i fan della serie, trasmessa su Prime Video. L’attore farà il suo debutto nel ruolo nel nuovo ciclo di episodi, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o altre informazioni sulla trama. La produzione aveva anticipato l’ingaggio di nuovi interpreti per questa stagione, senza specificare i personaggi.
Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni tra i fan della Terra di Mezzo, arriva la conferma ufficiale: Jamie Campbell Bower farà il suo esordio nella terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere nel ruolo di Celeborn. L’attore britannico, celebre per aver interpretato il villain Vecna in Stranger Things, vestirà questa volta i panni di un eroe leggendario: il nobile Elfo e sposo di Galadriel. Chi interpreterà Jamie Campbell Bower ne Gli Anelli del Potere?. EXCLUSIVE? Jamie Campbell Bower’s role in The Rings Of Power Season 3 is confirmed: he plays Celeborn. The Elf lord is a “lover-boy”, Bower tells Empire, teasing a romance with Galadriel. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Jamie Campbell Bower on Vecnas Fate, Stranger Things Finale & Millie Bobby Browns Growth
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