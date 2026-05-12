Gli Anelli del Potere la terza stagione a novembre

Durante l’evento Upfront di Amazon, Prime Video ha annunciato che la terza stagione de Gli Anelli del Potere sarà disponibile dal 11 novembre 2026. La conferma è arrivata durante la presentazione annuale dedicata alle novità della piattaforma di streaming. La serie, basata sui libri di Tolkien, continuerà a essere trasmessa su Prime Video a partire dalla data indicata.

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