Gli Anelli del Potere la terza stagione a novembre
Durante l’evento Upfront di Amazon, Prime Video ha annunciato che la terza stagione de Gli Anelli del Potere sarà disponibile dal 11 novembre 2026. La conferma è arrivata durante la presentazione annuale dedicata alle novità della piattaforma di streaming. La serie, basata sui libri di Tolkien, continuerà a essere trasmessa su Prime Video a partire dalla data indicata.
(Adnkronos) – Durante l’annuale presentazione Upfront di Amazon, Prime Video ha ufficializzato il debutto della terza stagione de Gli Anelli del Potere per l’11 novembre 2026. La serie, che ha già catalizzato l’attenzione di oltre 185 milioni di spettatori in tutto il mondo, si conferma il principale motore per le nuove sottoscrizioni al servizio Prime.. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Gli Anelli del Potere 3, Prime Video fa il colpaccio: anticipata la terza stagione
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