Dopo mesi di ipotesi, Prime Video ha finalmente svelato l'identità del personaggio affidato alla star di Stranger Things nella terza stagione de Gli Anelli del Potere. Dopo un lungo periodo di silenzio e numerose teorie circolate tra gli appassionati, Prime Video ha finalmente chiarito quale sarà il ruolo del villain di Stranger Things Jamie Campbell Bower in Gli Anelli del Potere 3. Una scelta che non sorprenderà chi aveva seguito gli indizi emersi negli ultimi mesi, ma che inciderà profondamente sul percorso di Galadriel e sulla guerra contro Sauron. La presenza di Bower nella Terra di Mezzo era stata annunciata già nel 2025, senza però rivelare il nome del suo personaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gli anelli del potere 3: svelato il ruolo segreto di "Vecna" di Stranger Things, Jamie Campbell Bower

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Gli Anelli del Potere 3 ha svelato il misterioso personaggio della star di Stranger ThingsPrime Video conferma che Jamie Campbell Bower entra nel cast de Gli Anelli del Potere come figura chiave nella terza stagione, al via l'11 novembre 2026. serial.everyeye.it

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