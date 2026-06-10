Stranger Things non è finita | in arrivo su Netflix il film sulle origini di Vecna

Un nuovo film su Netflix rivelerà le origini di Vecna, il personaggio centrale di Stranger Things. La serie principale si è conclusa il primo gennaio 2026, ma la produzione continua con questa pellicola. L’annuncio è stato comunicato senza indicare una data di uscita precisa, e il progetto mira a esplorare ulteriormente l’universo della serie.

La serie principale di Stranger Things si sarà anche conclusa il giorno di Capodanno del 2026, ma l’universo creato dai Fratelli Duffer è tutt’altro che morto. Se lo spin-off live-action e la serie animata interquel Stranger Things: Tales from ’85 stanno già espandendo il franchise, c’è un altro progetto cross-mediale ancora più cruciale per la trama del Sottosopra che sta per sbarcare su Netflix prima del previsto. Stiamo parlando di Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale campione d’incassi che si appresta a diventare un vero e proprio film per la TV. Cos’è “Stranger Things: The First Shadow” e perché è fondamentale per la trama. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Stranger Things 5 | Trailer - Volume 2 | Netflix Italia

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Temi più discussi: Stranger Things era considerata troppo strana: i Duffer ricordano quando nessuno la voleva (e oggi fa sorridere); Nessuno voleva Stranger Things: i fratelli Duffer ricordano gli inizi difficili della serie dei record; La nuova Stranger Things di Netflix si è appena conclusa, ma ha lasciato aperto un enorme mistero; Dagli anni ’80 di Stand by Me a Stranger Things: il sottosopra come memoria.

Ancora non mi sono abituata alla moka che suona con la sigla di Stranger things quando il caffè è pronto x.com

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