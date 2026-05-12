Gestisce giro di prostituzione minorile tra Lecco e Milano confermata la condanna a 14 anni per Graziano Rigamonti

Un uomo è stato condannato a 14 anni e 4 mesi dal Tribunale di Lecco per aver gestito un giro di prostituzione minorile tra Lecco e Milano. La sentenza è stata confermata in via definitiva, dopo il procedimento giudiziario che ha coinvolto l’indagine sulle attività illecite. La vicenda riguarda il coinvolgimento dell’uomo in un sistema di sfruttamento di minorenni nel settore della prostituzione.

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