Gestisce giro di prostituzione minorile tra Lecco e Milano confermata la condanna a 14 anni per Graziano Rigamonti
Un uomo è stato condannato a 14 anni e 4 mesi dal Tribunale di Lecco per aver gestito un giro di prostituzione minorile tra Lecco e Milano. La sentenza è stata confermata in via definitiva, dopo il procedimento giudiziario che ha coinvolto l’indagine sulle attività illecite. La vicenda riguarda il coinvolgimento dell’uomo in un sistema di sfruttamento di minorenni nel settore della prostituzione.
È stata confermata la condanna a 14 anni e 4 mesi emessa dal Tribunale di Lecco nei confronti di Graziano Rigamonti. Il 35enne, cantante di una tribute band dei Blues Brothers ed ex gestore di un bar nel Lecchese, è stato riconosciuto anche in Appello colpevole di reati sessuali su minori.🔗 Leggi su Fanpage.it
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