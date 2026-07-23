Giustizia giustizie nei conflitti al Festival di EMERGENCY

Al momento non ci sono dati ufficiali aggiornati sul numero di prigionieri palestinesi detenuti in Israele, né sul totale di condannati o in attesa di giudizio. Il sistema giudiziario israeliano applica processi che coinvolgono sia condanne definitive sia procedimenti ancora in corso. La condanna di un leader palestinese è stata basata su accuse legate a attività politiche e militari. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra politica internazionale e procedure giudiziarie.

Quanti sono i prigionieri palestinesi in Israele? Quanti sono stati condannati e quanti sono ancora in attesa di giudizio? Come funziona il sistema giudiziario israeliano? Su quali basi è stato condannato Marwan Barghuthi? Un racconto tra politica internazionale e indagini giudiziarie. L'incontro fa parte della rassegna Tempi coraggiosi, all'interno del Festival di EMERGENCY: cinque incontri - in programma il 5 e il 6 settembre - ideati e curati dalla redazione del Post. Un percorso breve e diretto dentro fenomeni sociali, politici e culturali del nostro tempo, dove il coraggio si fa storia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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