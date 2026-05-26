UniMe espone il banner R1PUD1A | adesione alla campagna di Emergency contro i conflitti
L'Università degli Studi di Messina ha esposto sulla facciata del Rettorato un banner con il testo “R1PUD1A” per aderire alla campagna di Emergency contro i conflitti armati. La scelta si collega all’articolo 11 della Costituzione italiana, che esprime il ripudio della guerra. La campagna promossa dall’organizzazione mira a sensibilizzare sull’importanza di promuovere la pace.
L’Università degli Studi di Messina aderisce alla campagna “R1PUD1A” promossa da Emergency e affigge sulla facciata del Rettorato il banner che richiama l’articolo 11 della Costituzione italiana, quello in cui “l’Italia ripudia la guerra”. Alla cerimonia hanno preso parte la rettrice Giovanna. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Anche il Comune di Novara aderisce a "R1PUD1A", la campagna di Emergency contro la guerra