UniMe espone il banner R1PUD1A | adesione alla campagna di Emergency contro i conflitti

Da messinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Università degli Studi di Messina ha esposto sulla facciata del Rettorato un banner con il testo “R1PUD1A” per aderire alla campagna di Emergency contro i conflitti armati. La scelta si collega all’articolo 11 della Costituzione italiana, che esprime il ripudio della guerra. La campagna promossa dall’organizzazione mira a sensibilizzare sull’importanza di promuovere la pace.

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L’Università degli Studi di Messina aderisce alla campagna “R1PUD1A” promossa da Emergency e affigge sulla facciata del Rettorato il banner che richiama l’articolo 11 della Costituzione italiana, quello in cui “l’Italia ripudia la guerra”. Alla cerimonia hanno preso parte la rettrice Giovanna. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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