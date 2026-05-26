Fedez e Giulia Honegger hanno annunciato l’attesa di un bambino. La coppia si è trasferita in una nuova abitazione. Honegger è descritta come la persona che ha portato serenità nella vita del rapper. Non sono stati forniti dettagli sul luogo del trasferimento o sulla data di nascita del bambino. La coppia ha condiviso l’annuncio pubblicamente, senza ulteriori informazioni su altri aspetti della loro situazione.

Dopo aver lasciato l'appartamento di CityLife, che Fedez condivideva con Chiara Ferragni e i due figli Leone e Vittoria, nell'aprile 2024 il rapper si era trasferito in una nuova sistemazione da 400 metri quadrati vicino al Castello Sforzesco. La sua fase da single è però ufficialmente arrivata al capolinea e, dalle Storie pubblicate dallo stesso cantante scopriamo alcuni piccoli dettagli del nuovo appartamento in cui si è trasferito insieme alla compagna. La foto condivisa mostra una stanza luminosa con parquet e pareti bianche, dove la coppia ha appeso l'insegna di Burghy e posizionato un flipper. Lì, tra le pile di scatoloni, compare anche Giulia Honegger, accovacciata sul pavimento in abbigliamento sportivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fedez si è trasferito in una nuova casa con Giulia Honegger, la «persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita»

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Fedez si riavvicina a Chiara Ferragni, il ruolo di Giulia Honegger: «Li ha aiutati»

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