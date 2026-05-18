Giulia Stabile torna ad Amici dopo il tour con Rosalìa | sul palco abito trasparente e stivali maxi

Giulia Stabile è tornata nel programma televisivo dopo aver partecipato al tour mondiale di Rosalìa, dove ha avuto la possibilità di esibirsi nel corpo di ballo. Sul palco ha indossato un abito trasparente e stivali maxi. La ballerina ha ripreso la sua collaborazione con il talent show, confermando la sua presenza tra i concorrenti. La sua partecipazione si inserisce in un percorso di successi nel mondo dello spettacolo.

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