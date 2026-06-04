Una foto di Giulia Stabile e Madame che si baciano ha circolato online, suscitando molte reazioni. La foto, poi rimossa, ha mostrato le due in un gesto affettuoso, scatenando voci sulla loro relazione sentimentale. Nessuna conferma è stata rilasciata dalle due, e non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulla loro situazione privata. La pubblicazione ha generato un acceso dibattito tra fan e follower sui social network.

Una foto che è bastata per mandare a ferro e fuoco il web, Giulia Stabile e Madame si sono baciate. La ballerina e la cantante sono apparse vicine, molto vicine, ma dopo quel bacio la foto è stata rimossa e ovviamente tutti si sono domandati cosa le abbia portate ad annullare quel momento. La foto è rimasta online solo pochi secondi, ma c’è chi è stato talmente veloce da riprenderlo immediatamente, mentre Madame si affrettava a toglierla dal suo . L’immagine, ormai rilanciata, ha fatto quindi il giro del web alimentando voci e venendo da molti interpretata come una conferma di precedenti gossip. Che il legame tra Madame e Giulia Stabile sia solido e profondo, infatti, non si può dubitare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giulia Stabile e Madame sono fidanzate? La foto del bacio che fa impazzire il web (poi rimossa)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GOSSIP: IL MIO FIDANZATO È USCITO CON LA MIA MIGLIORE AMICA E LHO SPIATO DI NASCOSTO! *camilla*

Notizie e thread social correlati

Madame e Giulia Stabile, la foto del bacio pubblicata sui social è un giallo (ma fa sognare i fan)Una foto pubblicata sui social mostra un bacio tra Madame e Giulia Stabile, suscitando smentite e interrogativi tra i fan.

Leggi anche: Madame e Giulia Stabile, la foto sui social subito rimossa che le raffigura mentre si baciano

Temi più discussi: Madame e Giulia Stabile, la foto del bacio pubblicata sui social è un giallo (ma fa sognare i fan); Bacio tra Giulia Stabile e Madame su Instagram: amore o amicizia?; Giulia Stabile e Madame sono fidanzate? Scatta il bacio | Web in fiamme, ma la foto sparisce; Madame e Giulia Stabile la foto del bacio pubblicata sui social è un giallo ma fa sognare i fan.

Madame bacia Giulia Stabile: il mistero della foto pubblicata poi cancellataCosa sta succedendo fra Madame e Giulia Stabile? Sui social è nato un piccolo caso dopo che sul profilo della cantante è apparsa la foto di un bacio, cancellata in pochi secondi. Un errore? Non è ... dilei.it

Perché Madame ha cancellato la foto del bacio con Giulia Stabile? Caos tra i fanCosa c'è da sapere sul misterioso bacio tra Giulia Stabile e Madame pubblicato e subito cancellato da Instagram? cosmopolitan.com