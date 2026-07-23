Durante la stagione estiva, molte persone portano con sé borse frigo e pasti preparati come pizzette, frittate, insalate di riso e panini a strati, praticando questa abitudine sotto l'ombrellone. Questa tradizione si ripete in modo frequente lungo le spiagge, creando un’immagine tipica delle vacanze al mare. Le immagini di queste scorte alimentari sono comuni tra chi trascorre le giornate in spiaggia, rappresentando un rito consolidato tra bagnanti.

Un'immagine familiare a chiunque bazzichi i nostri mari in cui borse frigo e pizzette, frittatone e macedonie di frutta, maxi-insalate di riso e panini a strati continuano a rappresentare un piccolo-grande rito delle vacanze. Anzi, un diritto. E una comfort zone. È così da sempre, ce lo confermano centinaia di film tricolori, dai tempi delle squisite commedie on the beach anni cinquanta-sessanta. Altrimenti che estate sarebbe? Già è stata trasfigurata dal cambiamento climatico. Ma torniamo all’ultimo casus belli. È bastato che un bagnante immortalasse quel cartello e lo condividesse online, con una domanda retorica («Ma seriamente dite?»), perché si scatenasse una tempesta di commenti e reazioni arrabbiate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giù le mani dalla schiscetta sotto l'ombrellone

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