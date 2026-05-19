Davanti alle sanzioni di Trump, Cuba risponde con le riforme. Ma dagli Usa continuano le minacce Sospese le sanzioni a Francesca Albanese. Ma il governo italiano, complice e colluso, tace Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. La polizia: “Almeno tre morti oltre ai due assalitori” Tony Blair benedice la guerra all’Iran: “L’importante è che non abbia l’atomica. Gaza? Israele uccide perché Hamas non vuole andarsene” Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone è sull’intelligenza artificiale. Alla presentazione invitato anche il fondatore di Anthropic O Difesa o aiuti alle famiglie. Tesi. L’esecutivo litiga e teme contraccolpi nel consenso; il m5s: “impegni presi da loro” Quaranta barche abbordate a Ovest di Cipro, 10 proseguono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Giuliano Granato - Giù le armi, su i salari!E giù le mani dalla Flotilla! (18.05.26)

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