Giù le mani dalla Flotilla

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Davanti alle sanzioni di Trump, Cuba risponde con le riforme. Ma dagli Usa continuano le minacce Sospese le sanzioni a Francesca Albanese. Ma il governo italiano, complice e colluso, tace Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. La polizia: “Almeno tre morti oltre ai due assalitori” Tony Blair benedice la guerra all’Iran: “L’importante è che non abbia l’atomica. Gaza? Israele uccide perché Hamas non vuole andarsene” Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone è sull’intelligenza artificiale. Alla presentazione invitato anche il fondatore di Anthropic O Difesa o aiuti alle famiglie. Tesi. L’esecutivo litiga e teme contraccolpi nel consenso; il m5s: “impegni presi da loro” Quaranta barche abbordate a Ovest di Cipro, 10 proseguono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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