Giù le mani dalla scuola | bimbi e genitori difendono la Rodari di Socco dalla chiusura

In un paese della provincia di Como, genitori e bambini hanno organizzato un presidio e raccolto centinaia di firme per opporsi alla possibile chiusura di una scuola. La mobilitazione si è concentrata sulla scuola primaria Rodari di Socco, con cittadini che chiedono di mantenere aperte le aule e garantire l’educazione ai più piccoli. La notizia ha suscitato attenzione locale, portando alla luce le preoccupazioni di chi si impegna per preservare i servizi scolastici nella zona.

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Fino Mornasco (Como) – Centinaia di firme raccolte e un presidio: così genitori e bambini chiedono di salvare un’altra scuola che rischia di chiudere i battenti in provincia di Como. Succede a Fino Mornasco, dove ieri mattina molti cittadini si sono ritrovati per chiedere di tutelare la scuola primaria “Gianni Rodari” nella frazione Socco. L’annuncio dell’imminente fine e il trasferimento dei bambini è stato uno shock in paese. L’ipotesi prevede l’accorpamento degli alunni negli altri plessi di Fino Mornasco, in particolare a Valle Mulini. 16-05-2026 COMO FINO MORNASCO PROTESTA CONTRO LA CHIUSURA DELLA SCUOLA “GIANNI RODARI” PRIMARIA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI SOCCO ANSA FABRIZIO CUSA Una prospettiva che però ha scatenato la reazione di tanti genitori e dei residenti di Socco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Giù le mani dalla scuola”: bimbi e genitori difendono la Rodari di Socco dalla chiusura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GOSSIP: IL MIO FIDANZATO È USCITO CON LA MIA MIGLIORE AMICA E LHO SPIATO DI NASCOSTO! *camilla* Sullo stesso argomento “Non lasciamola chiudere”: Socco si mobilita per salvare la scuola Rodari, sabato la manifestazione davanti al plessoStriscioni appesi nelle strade della frazione, volantini condivisi sui social e un’intera comunità che prova a difendere la propria scuola elementare. Leggi anche: Pianti e urla, separazione choc. "Giù le mani dalla famiglia" Chiusura della scuola elementare Rodari di Socco. Il sindaco: Scelta necessaria ma dolorosaIl caso della scuola Rodari di Socco tiene banco a Fino Mornasco. Dopo il servizio di Etv e le 830 firme raccolte dal comitato cittadino, il sindaco ... espansionetv.it Non chiudete la scuola di Socco. Nasce il comitato per salvarlaIl no alla chiusura della scuola elementare Gianni Rodari di Socco è sempre più forte: genitori e residenti si riuniscono in un comitato. È l’ultima azione degli abitanti della frazione, contro la ... laprovinciadicomo.it