La Camera ha approvato con 244 voti un emendamento al decreto Sport, rafforzando le misure di sicurezza nelle piscine pubbliche e private. La decisione è stata presa con un ampio consenso bipartisan, segnando un giro di vite sulle normative relative alle strutture acquatiche. La misura mira a garantire standard più rigorosi per la sicurezza delle piscine, sia pubbliche che private, attraverso nuove regole e controlli.

La Camera ha approvato con 244 voti favorevoli, in un ampio consenso bipartisan, un emendamento al decreto Sport per la sicurezza nelle piscine pubbliche e private. Il testo prevede che "nelle piscine pubbliche e private destinate a un'utenza pubblica, ivi comprese quelle a uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione, e in particolare le prese di aspirazione delle acque quali griglie di fondo, bocchettoni e ogni altro materiale allo scopo utilizzato, deve garantire la sicurezza atta a impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti". In caso di violazione, "è disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi previsti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giro di vite sulle piscine: intesa bipartisan a Montecitorio con 244 sì. C'è la stretta

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