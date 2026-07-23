Giovedì in Corsia | sangue un dono che può salvare la vita

Ogni giorno negli ospedali, una trasfusione di sangue può essere decisiva tra la vita e la morte. Incidenti, interventi chirurgici, emorragie, malattie oncologiche e anemia grave sono cause che richiedono la somministrazione di sangue o suoi componenti.

. SANGUE: UN DONO CHE PUÒ SALVARE UNA VITA Ogni giorno, negli ospedali, una trasfusione di sangue può fare la differenza tra la vita e la morte. Incidenti, interventi chirurgici, emorragie, malattie oncologiche, anemie gravi e numerose altre condizioni possono rendere necessaria la somministrazione di sangue o di suoi componenti. Ma il sangue non è tutto uguale. Per questo conoscere i gruppi sanguigni e la loro compatibilità è fondamentale. PERCHÉ LE TRASFUSIONI SONO COSÌ IMPORTANTI?. Il sangue donato può essere separato nei suoi principali componenti: In questo modo, una singola donazione può contribuire ad aiutare più pazienti, a seconda delle necessità cliniche. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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