Giovedì in Corsia | infarto riconoscerlo in tempo salva la vita

. L’infarto miocardico acuto rappresenta una delle principali cause di morte nel mondo. Tuttavia, riconoscere rapidamente i sintomi e intervenire senza perdere tempo può fare la differenza tra la vita e la morte, riducendo anche il rischio di danni permanenti al cuore. Che cos’è un infarto?. L’infarto si verifica quando una delle arterie coronarie si ostruisce improvvisamente, interrompendo il flusso di sangue e di ossigeno verso una parte del muscolo cardiaco. Se il flusso non viene ripristinato rapidamente, il tessuto cardiaco inizia a danneggiarsi in modo irreversibile. I sintomi principali. Il sintomo più comune è un dolore o una sensazione di pressione al centro del torace, spesso descritta come un peso, una stretta o un bruciore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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