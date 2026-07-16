Giovedì in Corsia | infarto riconoscerlo in tempo salva la vita

Da gbt-magazine.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì in Corsia si concentra sull'importanza di riconoscere tempestivamente un infarto, poiché si tratta di una delle cause principali di mortalità nel mondo. La corretta identificazione dei sintomi permette di intervenire rapidamente, riducendo il rischio di danni permanenti al cuore. La tempestività nell'agire può determinare un esito favorevole e salvare vite.

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. L’infarto miocardico acuto rappresenta una delle principali cause di morte nel mondo. Tuttavia, riconoscere rapidamente i sintomi e intervenire senza perdere tempo può fare la differenza tra la vita e la morte, riducendo anche il rischio di danni permanenti al cuore. Che cos’è un infarto?. L’infarto si verifica quando una delle arterie coronarie si ostruisce improvvisamente, interrompendo il flusso di sangue e di ossigeno verso una parte del muscolo cardiaco. Se il flusso non viene ripristinato rapidamente, il tessuto cardiaco inizia a danneggiarsi in modo irreversibile. I sintomi principali. Il sintomo più comune è un dolore o una sensazione di pressione al centro del torace, spesso descritta come un peso, una stretta o un bruciore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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