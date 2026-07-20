Donare sangue un gesto che può cambiare la vita

Donare sangue richiede solo pochi minuti, ma può salvare una vita. È un gesto di solidarietà che permette a chi ne ha bisogno di ricevere cure e di avere una possibilità di guarigione. La donazione rappresenta un intervento semplice ma fondamentale per il sistema sanitario. Molti enti organizzano raccolte periodiche per incentivare questa attività. La disponibilità di donatori è essenziale per garantire scorte adeguate di sangue e plasma.

SOLIDARIETÀ. Significa dedicare solamente pochi minuti del proprio tempo per offrire a qualcun altro una possibilità concreta di guarigione e di futuro. Ogni giorno negli ospedali italiani ci sono persone che continuano a vivere grazie ad un gesto semplice, volontario e gratuito: la donazione di sangue. Il sangue è una risorsa straordinaria ed insostituibile. Trasporta ossigeno e sostanze nutritive, difende l’organismo dalle infezioni, contribuisce alla coagulazione e permette il corretto funzionamento di tutti gli organi. Ma, soprattutto, rappresenta spesso il confine tra la vita e la morte per chi affronta un grave incidente, un intervento chirurgico complesso, un trapianto, una malattia oncologica od una patologia cronica che richiede trasfusioni periodiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Dona il sangue, salva una vita: il gesto che cambia tutto

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