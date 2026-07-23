Giovanni De Gennaro certezza nei grandi eventi | bronzo ai Mondiali di canoa slalom!
Ai Mondiali senior 2026 di canoa slalom, in Oklahoma City, il campione olimpico in carica nel K1 maschile si è aggiudicato il bronzo. La competizione si svolge all’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare delle Olimpiadi di Los Angeles. Questa è la prima medaglia conquistata dall’Italia ai Mondiali di quest’anno.
Arriva la prima medaglia azzurra ai Mondiali senior 2026 di canoa slalom: ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, sull’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare delle Olimpiadi di Los Angeles, il campione olimpico in carica nel K1 maschile, Giovanni De Gennaro, centra il bronzo. La medaglia odierna si aggiunge all’oro olimpico di Parigi 2024, all’argento iridato di Augusta 2022, all’oro continentale di Tacen 2024 ed agli argenti europei di Ivrea 2021 e Liptovsky Mikulas 2022. Al suo palmares, in pratica, manca solo l’oro iridato, sfuggito anche questa sera. Il titolo iridato va al ceco Jakub Krejci, che si impone in 83.65, mentre l’argento è al collo del polacco Michal Pasiut, secondo a 84. 🔗 Leggi su Oasport.it
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