A Firenze si svolge il consiglio dei giovani del Mediterraneo, con temi centrali su pace, ambiente e fraternità. Durante l’evento, i partecipanti hanno discusso di impegni concreti e di un desiderio di cambiamento. L’incontro vede coinvolti giovani provenienti da diverse nazioni della regione, che si confrontano sui temi di attualità e sulle possibili azioni future. La discussione si concentra su iniziative pratiche e sulla volontà di promuovere un impegno serio.

A Firenze è in corso il consiglio dei giovani del Mediterraneo. Pace, ambiente, fraternità i temi al centro dei dibattiti che stanno animando l’evento. Il segretario generale della Cei, Mons. Baturi: vogliono cambiamento e si impegnano sul serio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Giovani del Mediterraneo, Mons. Baturi: vogliono cambiamento e si impegnano sul serio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giovani del Mediterraneo, Mons. Baturi: vogliono cambiamento e si impegnano sul serio

Notizie e thread social correlati

Milly Carlucci e Carlo Conti fanno sul serio, per i loro programmi vogliono un cast stellare: cosa sappiamo su Ballando e Tale e QualeMilly Carlucci e Carlo Conti stanno cercando di arricchire i loro programmi con cast di grande livello.

Calcio: Eccellenza Questo Camaiore fa sul serio. Colpo Espeche ed altre tre giovani confermeIl Camaiore ha acquisito il centrocampista Espeche e confermato tre giovani giocatori.

Temi più discussi: Consiglio dei giovani del Mediterraneo. Jules Boutros: Il primo passo è credere che la pace esista e sia possibile; Il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo torna a riunirsi; Pace: dal 18 al 25 luglio torna a incontrarsi il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo tra Roma, Assisi, Fiesole, Firenze, Comunità monastica di Siloe e Villaggio La Vela; OGGI IN CITTÀ!.

#TG2000 - Giovani del Mediterraneo, Mons. #Baturi: vogliono cambiamento e si impegnano sul serio #23luglio #TV2000 @UCSCEI x.com

Consiglio dei Giovani del Mediterraneo: Firenze, oggi i delegati si confrontano su pace, fraternità e futuroSeduta pubblica questo pomeriggio per il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che riunisce i delegati designati dalle Conferenze Episcopali e dai Patriarcati dei Paesi che si affacciano sul mare n ... agensir.it

Consiglio dei giovani del Mediterraneo. Jules Boutros: Il primo passo è credere che la pace esista e sia possibileI giovani possono diventare costruttori della cultura della pace. Ne è convinto mons. Jules Boutros, vescovo siro-cattolico del Patriarcato di Antiochia, tra i relatori del Consiglio dei giovani del ... agensir.it