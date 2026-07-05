Milly Carlucci e Carlo Conti stanno cercando di arricchire i loro programmi con cast di grande livello. Per Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show, hanno iniziato a contattare nomi noti del mondo dello spettacolo e sono al lavoro su nuove sorprese. La produzione dei due show è in pieno fermento, con l’obiettivo di presentare un cast di alto profilo per la prossima stagione. Nessuna ufficialità sui nomi coinvolti al momento.

L’autunno televisivo di casa Rai si preannuncia ricco di sorprese. Milly Carlucci e Carlo Conti sono al lavoro per costruire i cast di Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show, tra nomi importanti e clamorose novità. Leggi anche: Carlo Conti fa la “pazzia” e stravolge Tale e Quale Show: via tutti i giudici, cambio radicale, ne resta solo uno! La nuova stagione televisiva è ancora lontana, ma dietro le quinte della Rai il lavoro procede senza sosta. Milly Carlucci e Carlo Conti stanno definendo i rispettivi cast con l’obiettivo di regalare al pubblico due edizioni ancora più coinvolgenti. Tra indiscrezioni, trattative e provini già effettuati, iniziano a emergere i primi nomi destinati ad animare Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Milly Carlucci e Carlo Conti fanno sul serio, per i loro programmi vogliono un cast stellare: cosa sappiamo su Ballando e Tale e Quale

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