Lunedì mattina, una donna straniera ha avvicinato un uomo in auto in viale della Libertà, chiedendo un passaggio. Dopo essersi appartati, ha sottratto con destrezza una catena d’oro con crocifisso e un bracciale, per poi allontanarsi. L’Arma ha arrestato la donna poco dopo, trovandola in possesso degli ori rubati. La scena si è svolta in modo rapido, con la donna che ha approfittato della situazione per mettere a segno il furto.

di Laura Valdesi L’aveva agganciato lunedì in tardissima mattinata in viale della Libertà. L’uomo era in macchina. La scusa? Solo farsi dare un passaggio, poi si erano appartati e la donna straniera gli aveva con abilità portato via una catena d’oro con crocifisso ed un bracciale. Valore circa 2mila euro. L’anziano si è accorto subito dell’accaduto, ha chiamato le forze dell’ordine e, nel giro di brevissimo, la donna è stata arrestata per furto con destrezza. Martedì la convalida da parte del giudice Fabio Frangini, quindi sono stati disposti i domiciliari presso la residenza della giovane. La tecnica usata è sempre la stessa. Viene messa nel mirino la vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane si apparta con un anziano. Rubati tutti gli ori: arrestata dall’Arma

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Si parla di: Giovane si apparta con un anziano. Rubati tutti gli ori: arrestata dall’Arma; Inneggiava al martirio: arrestata minorenne.