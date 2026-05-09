Una donna è stata arrestata a Crema dopo aver avvicinato un anziano con un abbraccio e avergli fatto proposte osé, tentando di distoglierlo. Mentre l’uomo era distratto, lei ha sottratto la catenina d’oro dal suo collo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto della donna, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda è avvenuta nel centro cittadino.

Crema, 9 maggio 2026 – Lo abbraccia e gli propone di fare sesso, ma in realtà è solo un trucco per rubargli la catenina d’oro. I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno arrestato una donna di 29 anni, con precedenti di polizia a carico e senza fissa dimora, ritenuta responsabile di un furto con strappo c ommesso utilizzando la nota “tecnica dell’abbraccio”. Il fatto è avvenuto venerdì mattina, verso le 10.30: la pattuglia della Stazione di Castelleone si trovava a Crema per svolgere un servizio e, nel transitare nei pressi di via Kennedy, i militari hanno notato che una donna ha abbracciato in maniera vistosa ed energica u n anziano che era in bicicletta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, abbraccia un anziano e gli fa proposte osè. Ma è un trucco e gli ruba la catenina, arrestata

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