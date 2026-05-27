Una donna ha tentato di strappargli una collana d’oro, ma il gioiello si è impigliato e l’anziano ha iniziato a urlare. La scena si è svolta in un’area pubblica. La donna, che si era avvicinata con atteggiamenti provocanti per attirare la sua attenzione, è stata arrestata.

Rimini, 27 maggio 2026 – Prima gli si è avvicinata con atteggiamenti provocanti, c ercando di attirare la sua attenzione. Poi avrebbe provato a strappargli la collana d’oro dal collo. Ma qualcosa è andato storto e alla fine per una giovane donna è scattato l’arresto. E' successo l'altro ieri a Rimini. A intervenire sono stati gli agenti della polizia di Stato dopo la segnalazione di un tentativo di furto ai danni di un anziano. Il tentativo di furto. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, la donna, una giovane cittadina rumena già conosciuta dalle forze dell’ordine per diversi precedenti, avrebbe avvicinato l’uomo con una scusa, iniziando a stargli vicino e usando atteggiamenti seducenti per distrarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tenta di sedurlo per strappargli la collana d’oro, il gioiello si impiglia, l’anziano urla: arrestata

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