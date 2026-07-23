giovane mamma muore a 41 anni cordoglio per eleonora subrizi

Notizia in breve

Una giovane mamma di 41 anni è deceduta martedì sera a Gagliole, circondata dalla famiglia. La donna, Eleonora Subrizi, aveva combattuto una malattia che alla fine non le ha lasciato scampo. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità, che si è stretta attorno ai familiari. La scomparsa ha lasciato senza parole amici e conoscenti, che ricordano la sua presenza e il suo affetto.