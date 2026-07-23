Giovane mamma muore a 41 anni Cordoglio per Eleonora Subrizi
Una giovane mamma di 41 anni è deceduta martedì sera a Gagliole, circondata dalla famiglia. La donna, Eleonora Subrizi, aveva combattuto una malattia che alla fine non le ha lasciato scampo. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità, che si è stretta attorno ai familiari. La scomparsa ha lasciato senza parole amici e conoscenti, che ricordano la sua presenza e il suo affetto.
Una comunità in lacrime per la giovane mamma di 41 anni Eleonora Subrizi, che se n’è andata martedì sera a Gagliole circondata dall’amore della sua famiglia, dopo aver affrontato una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. Originaria di Visso e impiegata alla ditta Artelito di Castelraimondo, la 41enne sapeva farsi voler bene da tutti. Una giovane donna brillante, solare, di una gentilezza rara: qualità che avevano fatto amare Eleonora Subrizi da parte di chi aveva avuto modo di conoscerla. Tantissimi i messaggi di vicinanza inviati in questo momento doloroso alla figlia Aurora, al compagno Elwis, alla mamma Liliana e alla sorella Cinzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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