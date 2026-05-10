Martedì mattina si sono svolti i funerali della 49enne di Urbisaglia, deceduta venerdì in ospedale. La donna, madre di famiglia, aveva 49 anni ed era residente nel comune marchigiano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che si sono radunati nel luogo di culto per l’ultimo saluto. La salma è stata successivamente accompagnata al cimitero locale.

Urbisaglia (Macerata), 10 maggio 2026 – Se ne è andata venerdì, in ospedale, la 49enne di Urbisaglia Michela Seghetta. Affrontava da tempo una malattia e negli ultimi tempi era ricoverata a Macerata. Mamma di due figli, lavorava come collaboratrice scolastica all’istituto omnicomprensivo di San Ginesio; in passato era stata impiegata aziendale, ragioniera nella ditta Tartabini Trasporti di Corridonia. Lascia il marito e due figli. La 49enne lascia il marito Claudio Alzapiedi e i figli di 20 e 16 anni, la madre Oriana e il padre Dario, il fratello Massimo e tante persone che le volevano bene. Era una donna dolce e riservata. Il funerale oggi alle 15.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Michela Seghetta morta a 49 anni: cordoglio per una giovane mamma

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