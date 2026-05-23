Giovane mamma uccisa dalla malattia | Chiara aveva solo 41 anni

Una donna di 41 anni è deceduta dopo aver combattuto una grave malattia. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore a Rivoltella del Garda, dove viveva da sempre. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, senza ulteriori dettagli sulla diagnosi o le circostanze. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti della comunità locale.

Chiara Prandini, 41 anni, è morta dopo aver affrontato una grave malattia. La tragica notizia si è diffusa nelle scorse ore a Rivoltella del Garda, dove la giovane donna viveva da sempre.Madre di due bambine, Francesca e Camilla, Chiara lascia nel dolore il marito Matteo, la mamma Carla, il papà. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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