giostra di simone al via gli attesi giochi

Giostra di Simone di Montisi, la festa sta per cominciare. L’edizione n. 56 dell’evento più importante e seguito dal paese avrà il suo momento più atteso domenica 2 agosto con la sfida tra le quattro contrade che si contenderanno il panno, quest’anno dipinto da Andrea Di Noto. Ma gli eventi inizieranno, a cadenza giornaliera, da sabato e proseguiranno fino mercoledì 5 agosto con un programma ricco di iniziative. Intanto, in attesa dell’ufficialità, arrivano i rumors su quelli che saranno i protagonisti della Giostra, tra novità e conferme. La Torre (il capitano è Julian Lewenduski), vincitrice dell’ultima edizione con Niccolò Paffetti, dovrebbe affidarsi a Davide Parsi che già aveva corso con la contrada bianconera (l’ultima volta nel 2021). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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