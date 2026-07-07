il palio per la giostra del saracino incarico affidato a simone ginanneschi

Notizia in breve

Il palio per la Giostra del Saracino 2026 sarà realizzato da Simone Ginanneschi, che ha già eseguito il lavoro nel 2003 e nel 2013. L’incarico è stato affidato dal Comitato dell’Associazione Giostra del Saracino. Ginanneschi è un cittadino del comune interessato. La scelta è stata comunicata recentemente e conferma la collaborazione con l’artista già coinvolto in precedenti edizioni.