Il palio per la Giostra del Saracino Incarico affidato a Simone Ginanneschi
Il palio per la Giostra del Saracino 2026 sarà realizzato da Simone Ginanneschi, che ha già eseguito il lavoro nel 2003 e nel 2013. L’incarico è stato affidato dal Comitato dell’Associazione Giostra del Saracino. Ginanneschi è un cittadino del comune interessato. La scelta è stata comunicata recentemente e conferma la collaborazione con l’artista già coinvolto in precedenti edizioni.
A realizzare il palio per la Giostra del Saracino 2026 di Sarteano sarà Simone Ginanneschi, cittadino del comune che ha già ricoperto l’incarico affidato dal Comitato dell’Associazione Giostra del Saracino nel 2003 e nel 2013. Agli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, figura fondamentale per Sarteano, il Comitato dell’Associazione Giostra del Saracino ha deciso di dedicare il palio al Santo, nonché premio che andrà alla contrada vincente il 15 agosto: ad occuparsi della realizzazione, dopo aver rispettato tutti i punti previsti dal bando, sarà Simone Ginanneschi, già conosciuto per avere ideato il palio del 23 agosto 2003 e quello del 15 agosto 2013, che si fa notare per la celebre frase di Giulio Cesare "meglio vivere osando che non conoscere né vittoria né sconfitta". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Sarà, per la terza volta, di Simone Ginanneschi il palio che andrà alla contrada vincitrice dell’edizione 2026 della Giostra del Saracino di Sarteano, dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco. Bravo Simo! #giostradelsaracino #Sarteano #sarteanoli facebook
Il palio per la Giostra del Saracino. Incarico affidato a Simone GinanneschiDedicato a San Francesco come deciso dal Comitato dell’Associazione. Sarà svelato durante l’attesa cerimonia della Tratta dei Bossoli . lanazione.it
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