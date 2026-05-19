Giochi della Gioventù fase nazionale a Roma dal 26 al 29 maggio | attesi 6mila studenti

Dal 26 al 29 maggio, Roma ospiterà la fase nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù, un evento dedicato agli studenti delle scuole di tutta Italia. L’apertura è prevista per martedì 26 maggio alle 17 in Piazza del Popolo, dove si svolgeranno le prime attività. Sono attesi circa 6.000 studenti provenienti da diverse regioni, pronti a partecipare alle competizioni durante i quattro giorni di manifestazione. L’evento si svolge in diverse location nel centro storico della città, coinvolgendo scuole e istituzioni locali.

Si aprirà martedì 26 maggio, alle ore 17, in Piazza del Popolo a Roma, la fase nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù per l’anno scolastico 20252026. Alla cerimonia parteciperanno il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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