Giornate di caldo crudele a Tokyo è record di ricoveri

Da quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Tokyo si registrano oltre 1.300 ricoveri per colpi di calore, il numero più alto mai segnato in una giornata. La città è in balia di temperature elevate che superano i 35 gradi, con cittadini che usano ombrelli, ventilatori portatili e si rinfrescano all’ombra. Le alte temperature hanno portato anche lunghe code ai nebulizzatori pubblici, mentre le autorità consigliano di evitare l’esposizione prolungata al sole.

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Tokyo, 23 lug. (askanews) - Ombrelli contro il sole, ventilatori portatili, soste all'ombra e code ai nebulizzatori. Tokyo è nella morsa di una nuova ondata di caldo estremo. Mercoledì, secondo i servizi di emergenza, 453 persone sono state portate in ospedale nella capitale per problemi legati alle alte temperature: il dato giornaliero più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 2010. Il bilancio è di un morto, quattro persone in condizioni critiche e 18 in condizioni gravi. In diverse località del Giappone centrale le temperature hanno superato i 40 gradi. Il Paese ha introdotto quest'anno il termine "kokushobi", "giornata di caldo crudele", per indicare proprio il caldo oltre quella soglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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