Caldo record in Europa picchi fino a 36°C in Lombardia | giornate roventi a Bergamo

In Lombardia si registrano temperature fino a 36°C, con Bergamo tra le città più colpite. Le giornate sono caratterizzate da caldo intenso e condizioni roventi, un anticipo di estate fuori stagione. Le temperature elevate sono state registrate in diverse zone della regione, provocando disagi e richiedendo precauzioni per la salute pubblica. Nessuna perturbazione prevista nei prossimi giorni, mantenendo condizioni di caldo persistente.

Bergamo e la Lombardia si preparano a vivere un anticipo d’estate decisamente fuori stagione. Secondo gli esperti di 3B Mete o, il picco dell’ondata di caldo è atteso mercoledì 27 maggio, quando anche in Pianura Padana si potranno raggiungere i 34-35 gradi, con punte fino a 36-37 gradi tra Lombardia e Piemonte. Valori eccezionali per la fine di maggio, tanto che non si esclude il possibile superamento di alcuni record storici mensili. A spiegare la situazione è il meteorologo Edoardo Ferrara, che parla di una “ondata di caldo notevole per estensione, durata e intensità”, favorita da un potente anticiclone subtropicale che sta interessando gran parte dell’Europa occidentale e centrale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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11-20 February 2026 Europe, Russia, Siberian, Caucasus region potential winter storm risk's

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