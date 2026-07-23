Giornate degli Autori oltre i confini geografici e psicologici

Da quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le Giornate degli Autori, sono stati presentati film incentrati sui personaggi che si spostano, vivendo disorientamenti di natura spirituale, psicologica e fisica. I protagonisti attraversano limiti sia interiori che geografici, spesso affrontando percorsi di ricerca e mutamento. Le opere mostrano personaggi coinvolti in viaggi che riflettono tensioni interiori e spostamenti spaziali, evidenziando come il movimento sia un elemento centrale nelle narrazioni rappresentate.

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"Sono tutti film in cui i protagonisti si spostano, vivono un disorientamento spirituale, psicologico, interiore, ma spesso anche fisico. Attraversano confini intimi e geografici". Lo dice Gaia Furrer, direttrice artistica delle Giornate degli Autori, sezione autonoma e parallela promossa da Anac e 100autori, giunta alla 23ª edizione nell’ambito della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (dal 2 al 12 settembre). Il primo anno senza la guida di Giorgio Gosetti, cofondatore e a lungo delegato generale scomparso a marzo a cui questa edizione è dedicata. La selezione 2026 ha preso vita dalle 1.036 candidature provenienti da 114 Paesi: ci saranno 25 anteprime mondiali di cui 14 dirette da donne e 13 di nazionalità italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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