In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, il presidente della Repubblica ha ricordato che in Europa e in Italia persistono linguaggi e comportamenti discriminatori. Ha anche affermato che in democrazia ogni persona fa parte della comunità e ha evidenziato che ci sono ancora disparità da superare. La giornata viene dedicata alla sensibilizzazione su queste tematiche e alla promozione di una società più inclusiva.

“In Europa e in Italia, persistono linguaggi e comportamenti discriminatori”. In occasione della Giornata internazionale contro l’ omofobia, la bifobia e la transfobia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato come ci sia ancora strada da fare per l’uguaglianza. Il tema di quest’anno è “Al cuore della democrazia” per dare, come ricorda il capo dello Stato, “sostanza ai principi del rispetto della dignità di ogni persona nella convivenza civile”. Nel suo messaggio, Mattarella ha sottolineato come sia “nella vita di tutti i giorni che si misura la qualità della democrazia, anche nella capacità di riconoscere ogni persona come parte della comunità, senza eccezioni né pregiudizi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornata contro l’omofobia, Mattarella: “Persistono discriminazioni. In democrazia ogni persona è parte della comunità”

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