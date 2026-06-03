La Festa della Repubblica a Vasto | una giornata dedicata ai valori di libertà democrazia e unità FOTO
A Vasto, in piazza Caprioli, si è svolta una cerimonia per la Festa della Repubblica. Alla commemorazione hanno partecipato la vicesindaca, due assessori e due consiglieri comunali, insieme a rappresentanti delle forze armate e delle associazioni. La cerimonia ha coinvolto autorità civili e militari presenti sul territorio. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.
Cerimonia commemorativa a Vasto, in occasione della Festa della Repubblica, in piazza Caprioli: presenti la vicesindaca Licia Fioravante, gli assessori Anna Bosco e Nicola Della Gatta, i consiglieri comunali Giuseppe Forte e Luigi Marcello delle autorità civili, militari e delleassociazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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