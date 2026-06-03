La Festa della Repubblica a Vasto | una giornata dedicata ai valori di libertà democrazia e unità FOTO

Notizia in breve

A Vasto, in piazza Caprioli, si è svolta una cerimonia per la Festa della Repubblica. Alla commemorazione hanno partecipato la vicesindaca, due assessori e due consiglieri comunali, insieme a rappresentanti delle forze armate e delle associazioni. La cerimonia ha coinvolto autorità civili e militari presenti sul territorio. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.