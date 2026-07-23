Giornali in classe via libera del governo al contributo pubblico | lo Stato copre il 90% dei costi Barachini | ne guadagna il senso civico
Il governo ha approvato un finanziamento pubblico che copre il 90% dei costi per l’introduzione di giornali in classe. La misura mira a favorire l’uso di quotidiani e riviste tra gli studenti, con un focus sulla formazione della consapevolezza civica. Il contributo è destinato a supportare le scuole nell’acquisto di materiale informativo cartaceo, con l’obiettivo di avvicinare i giovani all’informazione quotidiana. La decisione è stata annunciata da un rappresentante istituzionale.
“Aiutare i giovani studenti a conoscere l’informazione attraverso la lettura dei quotidiani e dei periodici rappresenta un contributo determinante per la formazione della loro consapevolezza. Del loro senso civico e della partecipazione democratica. La misura che consente a tutte le scuole di abbonarsi c on un sostegno pubblico che copre il 90% dei costi va in questa direzion e”. Così in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, che annunciato il via libera al contributo per l’acquisto di giornali per circa 1040 scuole. Saper leggere l’attualità e sviluppare uno spirito critico informato sono competenze essenziali per i cittadini di domani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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