Il governo ha approvato un finanziamento pubblico che copre il 90% dei costi per l’introduzione di giornali in classe. La misura mira a favorire l’uso di quotidiani e riviste tra gli studenti, con un focus sulla formazione della consapevolezza civica. Il contributo è destinato a supportare le scuole nell’acquisto di materiale informativo cartaceo, con l’obiettivo di avvicinare i giovani all’informazione quotidiana. La decisione è stata annunciata da un rappresentante istituzionale.

“Aiutare i giovani studenti a conoscere l’informazione attraverso la lettura dei quotidiani e dei periodici rappresenta un contributo determinante per la formazione della loro consapevolezza. Del loro senso civico e della partecipazione democratica. La misura che consente a tutte le scuole di abbonarsi c on un sostegno pubblico che copre il 90% dei costi va in questa direzion e”. Così in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, che annunciato il via libera al contributo per l’acquisto di giornali per circa 1040 scuole. Saper leggere l’attualità e sviluppare uno spirito critico informato sono competenze essenziali per i cittadini di domani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giornali in classe, via libera del governo al contributo pubblico: lo Stato copre il 90% dei costi. Barachini: ne guadagna il senso civico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Incredible Stories Behind the World's Biggest Legends

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giornali a scuola, via libera ai fondi per oltre mille istituti. Barachini: “Contributo determinante per il senso civico”. Rimborsi fino al 90% per gli abbonamenti

Al via il contributo pubblico per gli abbonamenti ai giornali nelle scuole: copertura fino al 90% dei costiÈ stato avviato un contributo pubblico che copre fino al 90% dei costi degli abbonamenti ai giornali nelle scuole.