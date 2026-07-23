Giornali a scuola via libera ai fondi per oltre mille istituti Barachini | Contributo determinante per il senso civico Rimborsi fino al 90% per gli abbonamenti

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha approvato fondi per oltre mille scuole per l'acquisto di giornali. I contributi copriranno fino al 90% dei costi degli abbonamenti. Il ministro ha dichiarato che questa misura aiuta a rafforzare il senso civico tra gli studenti. La decisione mira a favorire l'accesso all'informazione e lo sviluppo di capacità critiche nei giovani. La disposizione riguarda scuole di vari ordini e gradi, con un'attenzione particolare alle istituzioni che partecipano alle iniziative di educazione civica.

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Saper leggere l'attualità e sviluppare uno spirito critico informato sono competenze essenziali per i cittadini di domani. Per supportare le segreterie e i docenti in questo percorso di educazione civica, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha ratificato l'elenco delle strutture che beneficeranno delle agevolazioni per l'acquisto di materiale di stampa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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