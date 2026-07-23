Al via il contributo pubblico per gli abbonamenti ai giornali nelle scuole | copertura fino al 90% dei costi
È stato avviato un contributo pubblico che copre fino al 90% dei costi degli abbonamenti ai giornali nelle scuole. L'iniziativa mira a favorire l'accesso all'informazione tra gli studenti e a rafforzare la cittadinanza e la democrazia. Il finanziamento è destinato alle istituzioni scolastiche che intendono sottoscrivere abbonamenti a quotidiani e riviste. La misura riguarda le scuole di ogni ordine e grado e si inserisce in un piano più ampio di promozione dell'educazione all'informazione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Più informazione nelle scuole per rafforzare cittadinanza e democrazia. Prende ufficialmente il via il contributo pubblico destinato alle scuole per l’acquisto di quotidiani, periodici e riviste, un’iniziativa che punta a promuovere la cultura dell’informazione tra gli studenti e a favorire una partecipazione più consapevole alla vita democratica. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, sottolineando come la lettura dei giornali rappresenti uno strumento fondamentale per sviluppare senso civico, spirito critico e consapevolezza nelle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
IL FATTO QUOTIDIANO HA RINUNCIATO ANCORA A 750K € DI FINANZIAMENTI PUBBLICI. TRAVAGLIO AI LETTORI
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