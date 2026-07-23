Al via il contributo pubblico per gli abbonamenti ai giornali nelle scuole | copertura fino al 90% dei costi

Notizia in breve

È stato avviato un contributo pubblico che copre fino al 90% dei costi degli abbonamenti ai giornali nelle scuole. L'iniziativa mira a favorire l'accesso all'informazione tra gli studenti e a rafforzare la cittadinanza e la democrazia. Il finanziamento è destinato alle istituzioni scolastiche che intendono sottoscrivere abbonamenti a quotidiani e riviste. La misura riguarda le scuole di ogni ordine e grado e si inserisce in un piano più ampio di promozione dell'educazione all'informazione.