Il governo ha approvato il finanziamento per le scuole medie e superiori private. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni chiedono più fondi per le scuole pubbliche, ritenute insufficienti. La questione divide opinioni e genera discussioni sulla distribuzione delle risorse educative. Le famiglie continuano a scegliere tra istituti pubblici e privati, considerando vari fattori. La misura riguarda solo le scuole private, mentre il dibattito sul sostegno alle scuole statali resta aperto.

L a scelta della scuola, per molte famiglie italiane, è un passo importante. Molte, di fronte a una vera o presunta inefficienza delle pubbliche oppure per una scelta educativa religiosa, decidono di fare frequentare ai figli un istituto gestito da privati, riconosciuto dal Sistema nazionale di istruzione: tra rette, libri e attività extra, il percorso è oneroso. Per supportare queste famiglie nelle loro scelte, il del Garante della privacy ha dato il via libera al bonus per le scuole paritarie, un incentivo che punta ad alleggerire le spese scolastiche. Una misura attesa che, tuttavia, ha riacceso numerosi interrogativi. Rientro: 9 scuole su 10 non hanno le certificazioni di sicurezza X Leggi anche › L’estate calda delle scuole: rinfrescare le aule è una questione di giustizia climatica Arriva il bonus per le scuole paritarie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il contributo per le scuole medie e superiori private ottiene il via libera. Il provvedimento però divide chi chiede invece più risorse per gli istituti statali

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Bonus scuole paritarie 2026: fino a 1.500€ per studente!

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