giorgia meloni ora la bellissima notizia si festeggia

In un contesto politico caratterizzato da equilibri estremamente labili e oscillazioni di consenso, il giudizio dei cittadini verso l’esecutivo rappresenta un punto di stabilità fondamentale. Rimane immutata la fiducia nel governo di Giorgia Meloni. Secondo il sondaggio di Emg per Tg3Linea Notte, rispetto alla precedente rilevazione, l’esecutivo raccoglie il 34% di giudizi positivi, con il 7% che ripone molta fiducia nel governo e il 27% che ne ripone abbastanza, e il 66% di giudizi negativi, con 23% che ha poca fiducia e il 43% che non ne ha per nulla. Un dato di sostanziale tenuta per la Premier, mentre l’affluenza stimata sale di un punto percentuale e si attesta, secondo l’istituto di ricerca, al 63%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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