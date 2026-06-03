Giorgia Meloni la bella notizia dall’Europa | ora l’Italia può respirare

L’Italia ha ricevuto dalla Commissione europea l’autorizzazione all’uso della clausola di salvaguardia per le spese energetiche. Questa misura permette di aumentare temporaneamente i margini di bilancio senza incidere sul calcolo del deficit. La decisione consente di gestire le spese legate all’energia senza dover rispettare immediatamente i vincoli di bilancio previsti dall’Unione Europea.

L’Italia ottiene dalla Commissione europea il via libera all’utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese energetiche, uno strumento che consentirebbe di liberare margini di bilancio senza effetti sul calcolo del deficit. L’autorizzazione rientra nelle raccomandazioni economiche di primavera rivolte a Roma e riconosce la possibilità di impiegare una flessibilità stimata in circa 14 miliardi di euro nel prossimo biennio. Il dossier di Bruxelles, però, non si limita a certificare l’apertura sulla leva energetica: ribadisce anche un quadro di criticità già note, dagli squilibri macroeconomici al peso dell’ alto debito pubblico, chiedendo al governo di proseguire lungo il percorso di correzione dei conti concordato con le istituzioni europee. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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