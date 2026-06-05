vertice ue balcani la notizia su giorgia meloni

Oggi a Tivat, in Montenegro, si svolge il vertice tra l’Unione europea e i Paesi dei Balcani occidentali. L’incontro si concentra sul rafforzamento della cooperazione politica ed economica tra le parti e sul percorso di avvicinamento dei Paesi della regione all’UE. La presidente del Consiglio italiano è presente all’appuntamento. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata finora.

Si apre oggi a Tivat, in Montenegro, il vertice tra Unione europea e Balcani occidentali, appuntamento dedicato al percorso di avvicinamento dei Paesi della regione a Bruxelles e al consolidamento della cooperazione politica ed economica. L’incontro arriva a pochi mesi dal precedente confronto tra i leader europei e mira a imprimere una nuova accelerazione ai dossier sull’integrazione, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni e dalla centralità dei temi della sicurezza e della stabilità. La riunione è ospitata dalle autorità montenegrine e coordinata dalla presidenza del Consiglio europeo. Al centro dell’agenda figura il tema della prosperità e della stabilità condivise, con l’obiettivo di rafforzare gli impegni reciproci su crescita, investimenti, connettività e resilienza istituzionale nei Balcani occidentali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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